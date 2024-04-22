Galatasaray şampiyon mu oldu? 22 Nisan Pazartesi Galatasaray şampiyon oldu mu?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Peki, Galatasaray şampiyon mu oldu? 22 Nisan Pazartesi Galatasaray şampiyon oldu mu?

GALATASARAY ŞAMPİYON MU OLDU?

İlk yarı boyunca Sivasspor savunmasını açamayan Fenerbahçe'nin imdadına Fred yetişti. Brezilyalı yıldız, 45+2. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Sivasspor, müsabakanın 57. dakikasında Fode Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı. Koita'nın şutunda Dominik Livakovic topa müdahale etse de ağlara gitmesine engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, beraberlik golünün ardından ataklarını sıklaştırdı.80. dakikada İsmail'in açtığı ortada penaltı noktasında boş kalan İrfan Can Kahveci, topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Sivasspor'da Ray Manaj, 90. dakikada uzun VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2'ye getirerek karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu skorla Fenerbahçe şampiyonluk işini zora sokarken kimin şampiyon olacağı ilerleyen haftalar belli olacak.