Yerimizi garantiledik! Şampiyon takım, Devler Ligi'ne direkt gidiyor

Türkiye'ye UEFA sıralamasıyla ilgili güzel bir haber geldi. UEFA Konferans Ligi çeyek finalinde Fiorentina'nın sahasında Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek kupa dışına itmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

3 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK

Geçtiğimiz sezon 12. sırada yer alan Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlarla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 3 basamak birden yükseldi.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT KATILACAK

Bu gelişmeyle birlikte Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.