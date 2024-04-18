Üye Girişi
Haberler

Yerimizi garantiledik! Şampiyon takım, Devler Ligi'ne direkt gidiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'nın Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek elemesinin ardından Türkiye,UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada bitirmeyi garantiledi. Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

Türkiye'ye UEFA sıralamasıyla ilgili güzel bir haber geldi. UEFA Konferans Ligi çeyek finalinde Fiorentina'nın sahasında Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek kupa dışına itmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

3 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK

Geçtiğimiz sezon 12. sırada yer alan Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlarla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 3 basamak birden yükseldi.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT KATILACAK

Bu gelişmeyle birlikte Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Konferans Beşiktaş Türkiye Futbol Spor Haberler

500

Yorumlar (7)

salih bulut:

şanlı Galatasarayım desene yine destan yazacak

10
33
yanıtYanıtla
Esan Kaymakcı:

36 macta iki galibiyet alarak mi tariz yazacak ????

yanıt12
yanıt2
Veysel null:

FB Olympiakos maçında lk yarı nın sonundaki szymanski nin penaltı beklediği pozisyonda hakem penaltı vermedi ve doğru karar idi. Yemin ediyorum ki aynı pozisyon süper ligde olsa Türk hakemi VAR sistemini bile umursamadan direkt penaltı verirdi... Haksızlık yapardı...

13
5
yanıtYanıtla
adana 01:

yapılan haksızlıklar yetmezmiş gibi halen feneri eleştiriyorsunuz, kimse sütten ak değil, genelleme yapıp yorum yapın ki adalet tecelli olsun

yanıt2
yanıt1
Mehmet Gümüş:

Hadi yine iyiyiz. En azından grup aşamasında bir TÜRK takımı kesin var ????

9
0
yanıtYanıtla
Lufer Cinekop:

Fenerbahce nin topladığı puanlar ile ligde kollanan gs gidiyor sonra ülke puanını düşürüp geliyor

4
3
yanıtYanıtla
muro baba:

Esan kamakçı sanki sen destan yazıyorsun adı sanı ülkesi bilinmeyen wifi şifresi gibi takımdan 6 tane yediniz Kayserisporun klasmanı kupa 3 desiniz

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title