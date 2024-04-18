Yerimizi garantiledik! Şampiyon takım, Devler Ligi'ne direkt gidiyor
UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'nın Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek elemesinin ardından Türkiye,UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada bitirmeyi garantiledi. Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
Türkiye'ye UEFA sıralamasıyla ilgili güzel bir haber geldi. UEFA Konferans Ligi çeyek finalinde Fiorentina'nın sahasında Viktoria Plzen'i 2-0 mağlup ederek kupa dışına itmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.
3 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK
Geçtiğimiz sezon 12. sırada yer alan Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın topladığı puanlarla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 3 basamak birden yükseldi.
ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT KATILACAK
Bu gelişmeyle birlikte Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Aynı sezonun lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.