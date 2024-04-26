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Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu! Kadroda kimler var?

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Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu!

Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu! Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu haberimizde...

GALATASARAY'IN ADANA DEMİRSPOR KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda Wilfried Zaha yer almadı. Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belrtildi.

Sarı-kırmızılıların kadrosu şu şekilde;

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.

Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu! Kadroda kimler var?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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