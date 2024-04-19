Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonu Avrupa gelirleri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon Avrupa'da ne kadar kazandı? Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elde ettikleri gelirler açıklandı. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte kulüplerimizin Avrupa gelirleri haberimizde...

HANGİ TAKIM NE KADAR KAZANDI?

Türk futbol takımlarının bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirler açıklandı. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı ve böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. Galatasaray, 30 milyon 140 bin 737 euro ile en fazla geliri elde eden takım oldu. Fenerbahçe 8 milyon 613 bin 761 euro, Beşiktaş ise 5 milyon 152 bin 661 euro kazandı. Adana Demirspor'un geliri ise 1 milyon 91 bin 862 euro oldu.