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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Kulüpler Birliği Vakfı Seçim İstişarelerini Sabote Etti

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfının seçimin erkene alınması için yapılan istişareleri sabote ettiğini belirterek Türkiye Futbol Federasyonunun seçim tarihini değiştirmediğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfının 19 Nisan Cuma günü yayımladığı bildirinin, seçimin erkene alınması için yapılan istişareleri sabote ettiğini belirterek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçim tarihini değiştirmediğini söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Kulüpler Birliği Vakfını temsil eden heyet ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçimin erkene alınması amacıyla görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaşanan süreci özetledi.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak erken seçim yapılmasını ve federasyonun değişmesini talep ettiklerini hatırlatan Özbek, "İmza toplamak gibi bir düşüncemiz oldu, bunu deklare ettik. Akabinde TFF bunu dikkate alarak 18 Temmuz'da seçim yapılacağını duyurdu. Dolayısıyla imza toplama açıklaması da amacına ulaştı. Kulüpler Birliğindeki toplantıda 'İmza toplamaktansa görüşerek, insanları ikna ederek seçimi erkene alabilirsek daha şık olur.' dedim. Kulüpler Birliği Vakfı, imza toplama işleminde bölünüyor. Bu bölünmenin hem Kulüpler Birliği Vakfı için hem de Türk futbolu için iyi olmayacağını söyledim. Son toplantıda müzakere edilmesi yönünde bir karar alındı. Bana da 'Bir heyet kuralım. Bu heyete başkanlık et, TFF'den randevu isteyelim.' denildi. Randevu da bugün için verildi. Ancak istenmeyen bir durum oldu." açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfının açıklamasına değinen Dursun Özbek, şöyle konuştu:

"Cuma akşamı saat 22.00 gibi sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklama yayımlandı. Bu kulüplerden birisi İstanbulspor'du, 2 kulüp daha vardı şu an aklıma gelmiyor. Vakfın yazdığı yazıda görüşlerinizi bildirin denildi. Galatasaray'ın okumasına dahi fırsat verilmeden kamuoyu duyurusu yayına verildi. Ben de genel sekreteri aradım, durumu söyledim. Neticede ok yaydan çıkmış oldu ve kamuoyu açıklaması gündeme düştü. Bugün ben, Yüksel Yıldırım ve Fatih Saraç toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için yapılan bir hareket, bu bildiriyle amaçsız ve sabote edilebilir hale geldi. İçeride çok net ifade ettiler, 'Uzlaşma konusunda aynı noktada düşünürken, siz Kulüpler Birliği Vakfı olarak zehir zemberek bir bildiri yayınlıyorsunuz.' dediler. Kısa bir görüşme oldu. Ben de bu bildirinin amaca uygun olmadığını söylüyorum. Bugün de neticesini gördük. Kulüpleri birleştirmek için yapılan bu hareket bu suretle amaçsız kalmış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı seçim tarihini değiştirme niyetinde olmadığını belirtti ve toplantı bitti."

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray olarak imza vermeyi düşünmediklerini belirten Özbek, şunları söyledi:

"Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza versek ne oluyor? Gereken imzalar toplandığında bile erken seçim, prosedür gereği haziran sonunda ya da temmuz başında yapılacak. Arada 1 hafta olacağı belliyken, imza toplayarak gideceğimiz hedeften daha iyi bir hedef koyacağımız ortadayken, neden bu duruma geldiğini sorgulamak lazım. Neticede imza toplansa da toplanmasa da bir şey fark etmiyor. 18 Temmuz'da ya da haziran ayının sonunda yapılacak seçimin bir farkı yok. Haziran ayı başında yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranış biçimiyle ortadan kaybolduğunu görüyoruz."

"Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır"

???????TFF'de 18 Temmuz'da yapılması planlanan seçimde çok adaylı bir genel kurul olması gerektiğine dikkati çeken Özbek, "Adaylar ortaya çıksın, kulüpler Türk futbolunu en iyi yönetecek aday için kendi iradesini ortaya koyar. Seçim tarihi 18 Temmuz olduğuna göre, aşağı yukarı 3 aylık bir süre var. Bu önemli bir süre. Dolayısıyla yeni adaylar çıkması lazım, çok adaylı bir seçim olması lazım. Çok fazla acele etmemek gerekiyor. Önümüzde uzun bir süreç var." ifadelerini kullandı.

Toplantıdan yeni çıktığını ve Kulüpler Birliği Vakfından kimseyle temas kurmadığını da aktaran Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı toplanıp bu konuda istişare edebilir. Eğer seçim erkene çekilmek isteniyorduysa, seçimi daha erken yapmanın Türk futboluna faydası vardıysa, bir fırsat kaçmıştır. Burada futbol ailesi olmanın özellikleri var. Bunlara riayet etmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin imza toplaması hakkında da konuşan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben imzaları takip etmiyorum. Ama demin de ifade ettim. Yeterli imzayı toplasak ne oluyor? Seçim haziran ayı sonunda ya da temmuz ayı başında oluyor. Bu sonuç ortaya çıkıyor. Sayın Büyükekşi 'Biz hazırlıklıydık fakat bu yaptığınız kamuoyu duyurusu şık olmadı, müzakerelerin önünü kesmiştir.' dedi. Dolayısıyla Kulüpler Birliğinin bundan sonra yapacağı duyuruları mutabakatla yapmasında fayda var. Kendi başına bazı açıklamaların müzakere edilmeden konulması bazı şeylere zarar veriyor."

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Kaynak: AA / Spor

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