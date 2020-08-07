Son dakika haberleri: Salarha Tüneli'nde ışık göründü
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Son dakika haberleri: Salarha Tüneli'nde ışık göründü

Son dakika habere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde, koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor.

Son dakika haberleri: Salarha Tüneli'nde ışık göründü
07.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde, koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor." dedi.

Yazıcı, Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır-Andon yolunu birbirine bağlayacak Salarha Tüneli için düzenlenen "Işık Göründü" töreninde, Rize'de önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Ovit Tüneli'ni tamamladıklarını anımsatan Yazıcı, "Bugün burada iki tüplü olan Salarha Tünelinin, sağ taraftaki ışık göründü törenini yaptık. 'Işık göründü' önemli bir söylem. Bu tüneller çok yapıldığı için bunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Salarha Tüneli'nin önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Soluk borusu diye de niteleyebiliriz. Geri kalan kısmı da 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete girecek. Rize'de Türkiye'nin en önemli Rize-Artvin Havalimanı bitmek üzere. Dünyada sayılı bir havalimanı olacak. Ovit Tüneli'nin devamındaki yol yapımları planlamada. Çalışmalar devam ediyor. Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde, koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor."

İyidere Lojistik Merkezi'nin de ihalesinin yapıldığını belirten Yazıcı, "İhale süreci bitince herhangi bir eksiklik yoksa yüklenici firma orada çalışmalarına başlayacak. Bütün bu yatırımlar Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Bu Türkiye'nin gücüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uygulamalarıyla iş görme tarzıyla imkan oluşturmak suretiyle Türkiye'nin neler başarabileceğini dosta düşmana göstermiş durumdayız." diye konuştu.

"20 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor"

Vali Kemal Çeber ise Salarha Tüneli'nin bölgenin uzun zaman kurduğu bir hayal olduğunu vurguladı.

Rize'nin, bölgenin çehresini değiştirecek ve bundan sonraki yatırımları etkileyecek bir proje olduğunu ifade eden Çeber, "Sadece bir tünel ve yol değil, aynı zamanda ilin kaderiyle aslında direkt ilgili bir proje. 20 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor. Çok da hızlı ulaşıyoruz. Yatırımları oraya kaydırma noktasındaki ileriye dönük projelerimizi direkt etkileyecek." dedi.

Tünelin çıkış noktası olan Dalyan mevkisinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve AK Parti İl Başkanı İshak Alim de katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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