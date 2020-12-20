Son dakika haberleri | Jandarmadan terör örgütünün kış üslenmesine darbe

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Jandarmadan terör örgütünün kış üslenmesine darbe

Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ve büyük miktarda mühimmat ele geçirildi

BİTLİS – Bitlis'te yürütülen Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ve büyük miktarda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla başlatılan Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında 1 adet EYP (patlamaya hazır ve 5 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş), 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat (30 kilogramlık tenekeler içerisinde, tuzaklamaya hazır, mazot ile güçlendirilmiş), 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 45 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği seyyar dipçiği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği sabit dipçiği, 5 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 26 adet el bombası, 4 adet el bombası fünyesi, 500 adet 12,7 mm uçaksavar (Doçka) fişeği, 3 bin 100 adet 7,62 mm Bixi makineli tüfeği fişeği, bin adet 7,62 mm G-3 piyade tüfeği fişeği, 5 bin 60 adet 7,62 mm Kaleşnikof fişeği, 3 adet roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 2 bin 80 metre kablo, 1 adet akü, 135 adet kalem pil, 7 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet pil bloğu (6'lı, 8'li), 1 adet akımölçer, 4 adet serum, 30 paket sigara, 10 adet kütüklük, 2 adet palaska, 2 adet hücum yeleği, 1 adet uyku tulumu, 1 adet piknik tüpü, 6 adet koli bandı, 100 adet vida, 1 adet alyan anahtar, 1 adet kol saati, 230 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok miktarda inşaat, mutfak, kişisel temizlik ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY