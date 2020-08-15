Son dakika haberi: Söke'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre Söke'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Söke'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sarıkemer ile Avşar mahalleleri arasında kalan bölgedeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 15 hektar alanın etkilendiği yangına 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ile müdahale yapıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA