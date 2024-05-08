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Bursa'da hafif ticari araç alevlere teslim oldu

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Bursa'da park halindeki hafif ticari araç bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bursa'da hafif ticari araç alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Yangın, Mudanya Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alevlere teslim oldu. Alevler aracın her yanını sararken durumu görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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