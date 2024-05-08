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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

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Bursa İnegöl OSB'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sonucu malzemelerde hasar oluştu.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

BURSA - Bursa İnegöl OSB'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm ürünleri toplayan tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek söndürdüler.

Yangın sonucu malzemelerde hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İnegöl Bursa OSB Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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