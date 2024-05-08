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İzmir'deki Tarihi Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Basmane semtinde bulunan iki katlı tarihi binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

Çevredeki işletmelerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Yangında dumandan etkilenen bir kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Atatürk ile Latife Hanım'ın nikahını kıyan müftünün evi

Tarihi yapının sahibi, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültür envanterinde konağın Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın nikahını kıyan dönemin İzmir Müftüsü Mehmet Rahmetullah Çelebioğlu'na (Rahmetullah Efendi) ait olduğunun kayıtlı olduğunu ifade etti.

İzmir'de 1872'de doğan Çelebioğlu'nun 1919'dan vefat ettiği 28 Ağustos 1944'e kadar İzmir Müftüsü olarak görev yaptığını aktaran Zeybek, ölümü sonrası metruk duruma gelen binayı satın aldıktan sonra restorasyonunu 5 yıl önce tamamladıklarını ifade etti.

Binanın 130 metrekare olduğunu, arkasında da 800 metrekarelik bir bölüm olduğunu aktaran Zeybek, "Yaklaşık 5 sene önce Anıtlar Kurulu'nun kontrolünde restorasyonunu yaptık. Arkasındaki alanın otopark olarak kullanımı nedeniyle 2022'de mühürlendi. Yandığı için üzgünüm. Bir tarih yok oldu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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