Çankırı'da köyde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bağlı bir köyde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI