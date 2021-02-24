Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok
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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok

24.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:19
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz getirilen 1 milyon doz aşının 12 milyon dolara fatura edildiği iddiasına yönelik, "Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz getirilen 1 milyon doz aşının 12 milyon dolara fatura edildiği iddiasına yönelik, "Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı bu birlik ve beraberliği bozma noktasındaki yaklaşımı ahlaki bulmuyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Nöbetçi Bakan' uygulaması kapsamında bulunduğu TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon doz aşının ücretsiz geldiği ancak Devlet Malzeme Ofisi tarafından 12 milyon dolar olarak fatura edildiği iddiasının sorulması üzerine, "Özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, bu birlik ve beraberliği bozma noktasındaki yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Verilmeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. ve başarıda 83 milyon vatandaşımızın olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihninin bulandırmak isteyenlere cevaben yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN HER YERE GELİRİM'Koca, CHP'li milletvekillerinin kendisine Genel Kurul'u pandemi sürecine ilişkin bilgilendirmesi talebinin hatırlatılması üzerine, "İstenirse her zaman her yere gelirim" dedi.'CENAZEDEKİ GÖRÜNTÜDEN DOLAYI VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM'Bakan Koca, İslam alimi Muhammet Emin Saraç'ın cenaze töreninde kaydedilen görüntülere gelen eleştirilere ilgili soruyu şöyle yanıtladı:  

"Pandemide salgının nasıl seyrettiği ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı. Yani kapalı ve kalabalık ortamlarda uzak durmaya gayret göstermeliyiz."

Görüntü dökümü:

- Bakan Koca'nın açıklaması

Haber:  Nursima ÖZONUR/ ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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