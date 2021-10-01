Sivasspor'dan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasına tepki!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk olacakları Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir gazetede yer alan açıklamasına tepki gösterdi.

Sivasspor, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemler ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim.' açıklaması tarafımızca; hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir.

Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin.

Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz." - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri