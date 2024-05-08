EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile RAMS Başakşehir, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.