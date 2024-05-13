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Denizlispor'un düşmesiyle Bekir Turaç Böke Sivasspor ile anlaştı

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TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor ile sözleşmesini fesih eden Bekir Turaç Böke, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor ile sözleşmesini fesih eden 24 yaşındaki santrafor Bekir Turaç Böke, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.30'da başlayacak. Kongrede yeşil-siyahlı ekip 1. Lig'den bu yana başkanlığını yapan Mehmet Uz'un seçimde tekrar aday olmayacağı öğrenildi. Kongre öncesi adaylığını açıklayan tek isim ise mevcut yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Ahmet Yalın Yıldırım oldu.

Yeşil-siyahlı ekipten Abdülkadir Sünger, Gökhan Süzen, Emre Sağlık ve Muhammet Özkal ile birlikte Denizlispor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği ileri sürülen Bekir Turaç Böke ise sözleşmesini fesih etti. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Böke, 19 Nisan'da sözleşmesini tek taraflı fesih etti. Takımın en skorer ismi olan Bekir Turaç Böke'nin, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Santrafor, sol kanat ve sağ kanat bölgelerinde oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu, transferde bir pürüz çıkmaması halinde ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayacak. Bekir Turaç Böke ligde 15 gol atmıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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