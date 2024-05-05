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Galatasaray-Sivasspor maçının VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Sivasspor maçının VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Sivasspor maçının VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oldu.

Galatasaray ile Sivasspor, bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza oturacak. AVAR'da da Murat Erdoğan, Mehmet Emin Tuğral ve Koray Gençerler görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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