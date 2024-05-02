Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve eğlenceli oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç oynadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS