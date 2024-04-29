Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde yapıldı.
- Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.