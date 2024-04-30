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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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