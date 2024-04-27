Sivas'ta Öğretmenin Görme Engelli Öğrenciye Maçı Anlatması Takdir Topladı
Sivas Valiliği tarafından düzenlenen 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında Sivasspor-Konyaspor maçını tribünde izleyen öğrenciler arasında görme engelli Yasin Kavak, maçı Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Kundakçı'nın anlatmasıyla takip etti. Öğretmenin bu davranışı büyük takdir topladı.
Sivas'ta bir öğretmen görme engelli öğrencisine maçı anlatması görenlerin takdirini topladı.
Sivas Valiliği tarafından 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında 300 öğrenci Sivasspor- Konyaspor maçını tribünde izledi.
Öğrenciler arasında en çok dikkati ise Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi görme engelli Yasin Kavak çekti.
Görme engeline rağmen maçı izlemeye gelen Kavak'a müsabakayı Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Kundakçı anlattı. Öğretmenin bu davranışı görenlerden takdir topladı. - SİVAS