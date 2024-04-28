Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ç. Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı hakemi kim? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Ç.RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI BEİN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ GÜN?

Ç.Rizespor Ankaragücü Maçı, 24 Nisan Pazar günü oynanacak.

Ç.RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor Ankaragücü Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Ç.RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor Ankaragücü, Trendyol Süper Lig maçı,Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.