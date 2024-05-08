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Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda aerobik koşu, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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