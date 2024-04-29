EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.