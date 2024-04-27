Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Uygun, maçta galibiyet golünü atan Rey Manaj'ın Galatasaray'a transfer olabileceği yönündeki iddialara cevap verdi.

"KONYASPOR, BİZDEN DAHA ÇOK HAKETTİ"

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve ani ataklarla deplasmanlarda iyi sonuçlar aldığını ifade etti. Rakiplerinin oyun anlayışına göre önlemler almaya çalıştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Belki Konyaspor bizden daha çok hak etti. Pozisyon olarak çok üretemedik, kora kor 90 dakikalık bir mücadele vardı" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Golcü oyuncu Rey Manaj'ın attığı golle Avrupa hayaline bir adım daha yaklaştıklarını vurgu yapan Bülent Uygun, "Rey Manaj golünü atarak 3 puan alıp, Avrupa yolunda ümidimizi, isteğimizi, arzumuzu ortaya koymuş oldu. Kalan maçlarımızdaki alacağımız sonuçlarla bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"MANAJ, HAMİ MANDIRALI GİBİ TOPA VURUYOR"

Bülent Uygun, Rey Manaj'ın Trabzonspor,'un eski futbolcusu Hami Mandıralı gibi şutlar çektiğini belirterek, "Topun hızını görmezdik, roketle yarışır gibi topa vururdu. Aynı şekilde Rey Manaj'da bu yetenek var. Allah vergisi. Topa nereden gelirse gelsin her türlü en iyi şekilde vuran ve bu vuruş tekniğiyle beraber de skora katkı yapan çok özel ve önemli bir futbolcu. Sahada da çok faulü maruz kalıyor" dedi.

"FERİŞTAHI, KRALI GELSE GÖRÜŞEMEZ"

52 yaşındaki teknik direktör, Rey Manaj'ın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine "İç transferde belirli bir yol almaya çalışıyoruz. Takımımızın transferinde sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyla feriştahı, kralı gelse görüşemez. Böyle bir dünya yok, sonrasına bakarız. Herkes hak ettiğini alır" cevabını verdi.