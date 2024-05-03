GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI ne zaman? #9917 Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray - Sivasspor maçı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında gerçekleşecek. Liderliklerini koruma mücadelesi verecek olan Galatasaray, formda rakipleri Sivasspor karşısında galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçın yayın saati, hangi kanalda ve muhtemel 11'leri merakla bekleniyor. GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI ne zaman? Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, HANGİ KANALDA? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA?

Galatasaray ile Sivasspor arasındaki maç, 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak beIN Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.