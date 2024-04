Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray maçında puan almak istiyoruz

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçta puan veya puanlar almak istediklerini söyledi.

Uygun, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan hafta TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti.

Ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu aktaran Uygun, "Açıkçası Avrupa kupalarına gidecek son takımın belirleneceği bir sürece girdik. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Futbol adına güzelliği yansıtmak, oyun anlayışımızın, bireysel yeteneklerimizin sergilendiği güzel bir maç diliyorum." dedi.

Güç ve avantajlara bakıldığında Galatasaray karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayan Uygun, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gücünü bilmeyen yoktur. Dolayısıyla çok zor bir maça gidiyoruz. Burada puanlar alabilmek için mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

"Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor"

Galatasaray maçının şampiyonluk yarışında önemli olduğunun sorulması üzerine Uygun, şunları kaydetti:

"Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor, kendi takımımda ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Dört büyük takıma karşı da çıktık en üst seviyede maksimum mücadelemizi verdik. Dolayısıyla kimin ne olduğu beni ve camiamızı çok fazla ilgilendirmiyor. Onların göstereceği performansı, yaşananları herkes fazlasıyla görüyor. Biz sadece çıkacağız futbol adına ne yapmamız gerekiyorsa en güzel şekilde onu yapacağız. Sonra bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak."

Uygun, takımda golcü oyuncu Rey Manaj'ın Konyaspor maçında aldığı darbeden dolayı küçük bir sakatlığının bulunduğunu, antrenmanlara yarından itibaren katılacağını, Hakan Arslan'ın da koşulara başladığını ifade etti.

Galatasaray maçında kaleci Ali Şaşal Vural'a şans vereceğini dile getiren Uygun, diğer kaleci Nikolic'in performansından da memnun olduğunu söyledi.

"Başkanımız prensip olarak Ali ile anlaştı"

Ali Şaşal Vural ile yönetimin görüştüğünü belirten Uygun, şöyle devam etti:

"Ali Şaşal ve Nikolic ile yeni sezonda devam ediyoruz. Başkanımız prensip olarak Ali ile anlaştı. Rey Manaj çok iyi topa vurabilen ve sürati de çok iyi olan biri. Sırtı da minder görmeyen Taha Akgül gibi. Gerçekten güçlü ve mücadeleci. Hakemler maalesef ona yapılan faulleri görmezlikten geliyor. Zaten bizim hakemler genelde görme özürlü olduğu için o yüzden söylenecek çok fazla bir şey yok. Gördüklerini veremiyorlar, verdiklerini yanlış veriyorlar. Biz de bir an önce hakemlerin kalitelerini yükseltmelerini bekliyoruz. Ülkede her şey yükseliyor, onların problemleri bütün Türk futbolunu etkiliyor. Hakemler profesyonel ve onları yetiştiren bir teknik direktörleri olmalı. VAR kayıtları Kulüpler Birliğinde başkanlar tarafından dinlenmeli. Aylık 100 bin lira maaşı olup iyi yönetirlerse maç başı 25 bin lira primleri olmalı. Bununla beraber kötü yönettiklerinde de alt liglere doğru gitmeli. İşte o zaman adil, hakkaniyetli, her gördüğünü çalan, takımları ayırmayan bir hakem camiası olur."

Uygun, AVAR'da da 10 yıllık futbol oynamış futbolcuların bulunması gerektiğini ifade etti.

Antrenman

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yarı sahada oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Bu arada idmanı ziyaret eden Kadı Burhanettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Uygun ve futbolculara tezahüratta bulundu.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.