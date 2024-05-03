Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.