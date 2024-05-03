Arda Kardeşler, Galatasaray-Sivasspor maçının orta hakemi olarak atandı

Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Arda Kardeşler, 20. kez kırmızı-beyazlı takımın maçını yönetecek.

Bursa Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, 20. kez Sivasspor'un maçını yönetecek. Hakem Arda Kardeşler'in düdük çaldığı geride kalan 19 müsabakada Sivasspor 9 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. 6 karşılaşma ise mağlubiyetle sona erdi.

Kardeşler, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek.

Arda Kardeşler'in yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor: 3 - Göztepe: 0

Sivasspor: 3 - Boluspor: 1

Şanlıurfaspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

Bodrumspor: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Göztepe: 0

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1

Gaziantep FK: 5 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 4 - Hatayspor: 0

Sivasspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1

Sivasspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Giresunspor: 2 - Sivasspor: 2

Kayserispor: 4 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1

Galatasaray : 2 - Sivasspor: 0

Gaziantep FK: 1 - Sivasspor: 3 - SİVAS