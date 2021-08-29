Serenay Sarıkaya hakkında övgünün dozunu abartan Demet Akalın'ın başı az daha belaya giriyordu

Oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında övgünün dozunu abartarak, "Sen insan değil ilahsın" sözleri sarf eden Demet Akalın hakkında "Dini değerleri rencide etme" suçundan şikayette bulunuldu. Mahkeme, Akalın'ın sözlerinin kaba olduğuna ancak ceza gerektirmediğine hükmetti.

Şarkıcı Demet Akalın'ın, oyuncu Serenay Sarıkaya hakkındaki çalkantılı yorumları başına bela oldu. Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'yı önce eleştirmiş, sonrasında geri adım atarak "Serenay insan mı, hayır insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye'de tek" şeklinde konuşmuştu.

CEZA VERİLMESİNE GEREK DUYULMADI

Sabah'ın haberine göre, Akalın'ın övgünün dozunu kaçırdığı yorumunun ardından bir vatandaş, "dini değerleri rencide edici" ifadeler kullandığını ve suç işlediğini belirtip şikayette bulundu.

Savcılık ise Akalın'ın söyleminin kaba ve rahatsız edici olduğu ancak cezalandırmayı gerektirecek nitelikte olmadığı kanaatine vardı ve dosyayı kapattı.