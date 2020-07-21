Savaştepe'de yol sorunları çözülüyor
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Savaştepe'de yol sorunları çözülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı ve milletvekilleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin Savaştepe'nin Soğucak Mahallesine yaptığı yeni köprüyü ve Balıkesir-Savaştepe arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Savaştepe'de yol sorunları çözülüyor
21.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:39

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı ve milletvekilleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin Savaştepe'nin Soğucak Mahallesine yaptığı yeni köprüyü ve Balıkesir-Savaştepe arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ile birlikte Balıkesir-Savaştepe arasında devam eden asfalt çalışmalarını ve Çavlu, Kocaören, Karapınar kırsal mahallelerini Soğucak'a bağlayan yapımı tamamlanan yeni köprüyü inceledi. Tehlike arz eden tek şeritli köprünün yerine 14 metre eninde 110 metre uzunluğunda inşa edilen köprü trafiğe açıldı.

Büyükşehir'den hızlı çözüm

Köprünün yıkılma tehlikesi olması üzerine Büyükşehir Belediyesinde talepte bulunduklarını ifade eden Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, "Köprünün yenilmesi konusunda talebimize hızlı bir şekilde yanıt aldık. Köprünün hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Uyumlu ekipler iş bitiriyor

20 ilçede ihtiyaç olan her türlü yol, köprü ihtiyaçlarını tamamlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, "Ben de AK Parti İl Başkanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bizim bu tür işler yapabilmemiz için bakanlıklarımızdan alabileceğimiz kaynaklar konusunda, bize olanak sağlayacak her türlü hibe destek programlarını takip edip bu güzel hizmetleri yapabilmemize fırsat sağlıyorlar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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