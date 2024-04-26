Erzurum'da Hayvancılık Gelişiyor Projesi kapsamında üreticilere makine dağıtıldı

Erzurum'da üretici ve çiftçilere, Hayvancılık Gelişiyor Projesi kapsamında süt sağım, koyun kırkım ve yem ezme makinesi ile sıvat dağıtıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta toplam istihdamın yaklaşık yüzde 38'nin tarım, yüzde 13'ünün sanayi, yüzde 49'unun ise hizmetler sektöründen olduğunu belirterek, tarım sektöründeki istihdama dikkati çekti.

Erzurum'un 2,5 milyon yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük 4. ili olduğunu aktaran Çiftçi, kentin 1 milyon 600 bin hektarlık merasının bulunduğunu, 480 bin hektarlık alanın ise tarım alanlarından oluştuğunu belirtti.

Çiftçi, güncel olarak kentte 695 bin civarında büyükbaş, 880 bin civarında küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu, yıllık olarak 1 milyon ton süt üretildiğini kaydederek, hayvan varlığı açısından önceki yıllar 2. sıradaki Erzurum'un 3. sıraya gerilediğini söyledi.

Kısa vadede kentteki hayvan varlığı sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Büyükbaş hayvanda 880 binin üzerine, küçükbaş hayvanda da 1 milyonun üzerine çıkarmamız gerekiyor, bu birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz ise sulanabilir tarım arazilerini tekrar arttırmamız gerekiyor. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz süt sağım, koyun kırkım ve yem ezme makinaları ilimizde hayvancılığın geliştirilmesi noktasında atılmış adımlardan birisi."

Çiftçi, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olduğunu, çiftçi ve üreticilere dağıtılacak makinelerin hayırlı olmasını diledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de toprağa sahip çıkmanın, onu işleyen çiftçilere destek olmanın gayretini her daim sürdürdüklerini belirterek, çiftçiyi ihmal edenin geleceğini de ihmal etmiş olacağını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ise tarımın ve hayvancılığın başkenti konumundaki Erzurum'un aynı zamanda besi materyali açısından üretim deposu olduğunu, hayvancılığın şehir ekonomisinde önemli yer teşkil ettiğini aktardı.

Çiftçilerden Buket Çöteoğlu da kendilerine verilen desteklerden mutlu olduklarını ifade ederek, "Tarım ve çiftçilikle karnını doyuran, ailesini geçindiren çocuğunu okutan bizler her şartta üretiyor ve üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki devletimiz var olsun, devletimiz başımızda olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından koyun kırkımı yapıldı.

İl genelindeki 115 yetiştiriciye yüzde 75 hibe destekli süt sağım makinesi, hayvancılıkla uğraşan işletmecilere 17 yem ezme ve 10 kırkım makinesi ile 25 sıvat (suluk) dağıtıldığı törene, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, çiftçi ve üreticiler katıldı.