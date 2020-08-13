Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş kayboldu (1)
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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş kayboldu (1)

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş kayboldu.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş kayboldu (1)
13.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:24

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde merkez Haliliye ilçesinin İkiağız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulaziz Bakış ve 2 kardeşinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin akıntıya kapıldıkları tahmin edilen 3 kardeşi bulma çalışmaları devam ediyor. 


Kaynak: DHA

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