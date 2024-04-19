TOGG'un en ucuz modeli nedir? En ucuz TOGG ne kadar? TOGG ucuz modeli ne zaman satışa çıkacak?

Togg kaç TL 2024 fiyat listesi? Togg un kaç modeli var? En ucuz TOGG ne kadar? sorularına yanıt aranıyor. Togg Üst Yöneticisi ( Ceo ) Gürcan Karakaş, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen test sürüş programında değerlendirmelerde bulundu. TOGG'un en ucuz modeli nedir? En ucuz TOGG ne kadar? TOGG ucuz modeli ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?

TOGG'un beş farklı modeli bulunmaktadır. Bu yıl piyasaya sürülecek olan T10X modeli C-Segment SUV olarak satışa sunulacak. Bunun yanı sıra TOGG'un diğer modelleri arasında T10S C-segment Sedan, T8CX C-segment Xcoupe, T8X B-segment SUV ve T10V C-segment MPV yer almaktadır.

TOGG'UN EN UCUZ MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz" dedi. B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.

Gürcan Karakaş, bu başarının yeni modellerle süreceğini, devamının ikinci modelleri fastback ve üçüncü modelle geleceğini anlattı. Ocak ayında T10F'yi sergilediklerini anımsatan Karakaş, "Gösterdik ama bir sene önceden bunun çalışmalarını yapıyorduk. Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Diğer otomobil markalarının aynı segmentindeki modelleri göz önüne alındığında B segmentindeki T8X'in Togg'un en ucuz modeli olması bekleniyor.

2024 TOGG FİYAT LİSTESİ

Versiyonlar Anahtar Teslim Fiyatları

TOGG V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 ₺

TOGG V2 RWD Standart Menzil 1.673.000 ₺

TOGG V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 ₺

TOGG Fiyat Listesi 2024 – Nisan