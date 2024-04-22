Erbaa'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Hacı G. idaresindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hacı G. yaralandı ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hacı G. idaresindeki 60 NB 794 plakalı otomobil, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda Cankat Alperen S. yönetimindeki 20 ABK 385 plakalı otomobille çarpıştı, ardından elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü Hacı G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.