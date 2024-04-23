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Isparta'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

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Isparta'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet S. idaresinde olan 32 AEB 900 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran otomobilde sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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