MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanırken bu defa zam değil indirim haberi geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına ne kadar indirim geleceği merak ediliyor. Motorine indirim mi var? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR, NE KADAR?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle tabelalarda fiyat değişimi gerçekleşmeyecek. Ancak, 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş civarında bir indirim bekleniyor. Bu düşüşle birlikte motorin fiyatı 40 lira 78 kuruşa gerileyecek.

ARAÇ SAHİPLERİNİN GÖZÜ AKARYAKIT TABELALARINDA

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte araç sahipleri de gözlerini akaryakıt tabelalarına çevirmiş durumda.

LİTRE FİYATI NE KADARA DÜŞECEK?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruş olarak görülürken, benzinin litresi ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor. Motorinin litre fiyatına 25 Nisan'da gelmesi beklenen 1 lira 40 kuruş indirimin ardından İstanbul'da motorin fiyatının 40.78 TL, Ankara'da ise 41.64 TL olması bekleniyor.

Güncel motorin fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL

Motorin 42.18 TL/LT

ANKARA