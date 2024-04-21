Otomobil takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, takla atarak sürüklendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 4 yaralı, sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi Kelkit Bulvarı üzerinde M.C.E.'nin sürücüsü olduğu 38 JG 592 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçerek takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler; otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcarken, sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kazada yaralananlardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.