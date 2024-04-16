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Ümraniye'de El Freni Çekilmeyen Otomobil Takla Attı

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Ümraniye'de el freni çekilmeyen otomobil, yokuş aşağı kayarak önce yolun kenarındaki taşlık alana vurdu. Ardında takla atarak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Ümraniye İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Demirciler Sokak üzerinde saat 14.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Zekai Demirci'nin kullandığı 34 VN 3511 plakalı hafif ticari araç, el freninin çekilmemesi nedeniyle yokuş aşağı kayarak önce yolun sağındaki taşlık alana vurdu. Ardında takla atarak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Emircan Demirci, "Araç kendi kendine buraya geliyor. Şurada takla atıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ümraniye İtfaiye Olay Güvenlik İstanbul Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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