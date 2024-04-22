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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil beton direğe çarptı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştıktan sonra bir otomobil beton direğe çarparak hurdaya döndü. Kazada bir kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde başka bir otomobille çarpıştıktan sonra beton direğe çarpan otomobil, hurdaya döndü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinden Karayaka yönüne seyreden Cankat Alperen San yönetimindeki 20 ABK 385 plakalı Skoda marka otomobil, aynı yöne giden Hacı Güleç yönetimindeki 60 NB 794 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Güleç'in kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğiyle duvar arasında sıkıştı. Meydana gelen kazada Hacı Güleç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan C.A.S. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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