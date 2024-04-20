Karaman'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da otomobile çarpmamak için manevra yapan üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (69) idaresindeki 70 AC 543 plakalı üç tekerlekli motosiklet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada motosikletin altında kalan sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN