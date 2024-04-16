Konya'da Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir- Konya Kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Yaşar Konur (79) idaresindeki 35 AL 6362 plakalı Fiat marka otomobil, Göçü Mahallesi yol ayrımında yoldan çıkarak önce yol kenarındaki durağa çarptı, sonrasında menfezden kanala düştü. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Konur, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA