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Mersin'de Otomobilin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü

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Mersin'de meydana gelen kazada otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 DA 064 plakalı otomobil, aynı istikamette duran tıra arkadan çarptı. Kaza da Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışanlardan sürücü yaralandı, yanında bulunan R.B.(28) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde yapılan inceleme sonrası hayatını kaybeden ve Osmaniyeli olduğu öğrenilen R.B'nin cansız bedeni morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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