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Bilecik'te seyir halindeki otomobil duvara çarptı

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Bilecik merkezinde seyir halinde olan bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Hamidiye Camii önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 16 BBL 163 plakalı Honda marka otomobil sürücü Bayram D. Hamidiye Camii önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emine B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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