Yeni Renault Duster, Türkiye'de düzenlenen basın lansmanı ile ilk defa fiziksel olarak tanıtıldı. Bu tanıtım etkinliği, 25 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşti. Yeni model, Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek ve hem Türkiye pazarında sunulacak hem de dünya çapında çeşitli noktalara ihraç edilecek. Bu adım, Türk otomotiv endüstrisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.Yeni Renault Duster ne kadar? Renault Duster Bursa'da mı üretilecek? Yeni Renault Duster özellikleri! İşte tüm merak edilenler...

YENİ RENAULT DUSTER BURSA'DA MI ÜRETİLECEK?

Duster, yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satışla oldukça başarılı bir hikayeye sahiptir. Bu başarı hikayesi, Renault'un "Uluslararası Oyun Planı 2027" çerçevesinde Türkiye'yi sadece Avrupa'nın değil aynı zamanda dünyanın diğer ülkelerinin de küresel ihracat merkezi olarak seçmesiyle devam ediyor. Bu durum, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki önemini ve Renault'un bu alandaki küresel stratejisini vurguluyor.

Yeni Renault Duster'ın tanıtımı, "Türkiye'nin Duster'ı Yeni Renault Duster" mottosuyla yapılan bir lansman kurgusuyla, 25 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Duster'ın dünyada ilk kez tanıtıldığı bir platform oldu. Yeni model, Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilecek. Yeni Renault Duster, tanıtımının ardından büyük ilgi gördü ve otomobil tutkunlarının dikkatini çekti.

ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN?

Yeni Renault Duster, benzersiz ön tasarımı ve Renault imzasını taşıyan ön ızgarasıyla güçlü bir tasarım sunuyor. Bu yeni model, farklı gereksinimlere cevap veren iki veya dört çekişli motor seçenekleriyle yollara çıkacak. Yeni Renault Duster'a sahip olmak isteyen ilk kullanıcılar için ön sipariş sistemi mayıs ayı sonunda açılacak. Bu şekilde, otomobil tutkunları yeni Duster'ı ön sipariş vererek sahip olma şansını yakalayabilecekler.

"TÜRKİYE İHRACAT MERKEZİ HALİNE GELECEK"

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Aralık 2023'te İstanbul'da duyurdukları Renault Uluslararası Oyun Planı 2027'nin Türkiye'yi bir ihracat merkezi haline getireceğini ve 2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 3'ü SUV olmak üzere 4 yeni Renault modelinin üretileceğini vurgulamıştı. Bugün ise bu planın ilk ve en önemli adımlarından biri olan Yeni Renault Duster'ı tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yeni Renault Duster, bildiğimiz Duster deneyimini yeni bir boyuta taşıyan ve bu yeni deneyimi Türkiye'den dünyaya taşıyan ayrıcalıklı bir model olarak öne çıkıyor. OYAK'ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon Euro'nun üzerindeki yatırımın, Yeni Renault Duster ile birlikte hem Renault'nun hem de Türkiye'nin uluslararası konumunu daha da güçlendireceğini ifade etti.

YENİ RENAULT DUSTER ÖZELLİKLERİ!

Yeni Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformuyla üretilen yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip yeni nesil bir modeldir. CMF-B platformu, benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini desteklerken çoklu enerji çözümleriyle birlikte sunulmaktadır. Bu özellikler, Yeni Renault Duster'ın modern teknolojilere sahip ve çevre dostu bir otomobil olmasını sağlar.

Yeni Renault Duster, 4,34 metrelik uzunluğunu koruyarak hem günlük şehir içi sürüşe hem de uzun mesafeli yolculuklara uygun kompakt bir yapı sunmaya devam ediyor. Bagaj hacmini artırarak 594 litreye varan geniş bir bagaj alanına sahip olan Yeni Renault Duster, iç mekânda ise yaklaşık 29 litrelik saklama alanı sunmaktadır. Bu özellikler, aracın pratik kullanımını artırırken kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanmıştır.

Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Gelişmiş tam hibrit motor seçeneği, 145 hp güç üretirken ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuna sahiptir. Bu model, karma döngüde %20'ye varan, şehir içi döngüde ise %40'a kadar avantaj sağlayarak çevre dostu bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca, yolculuk süresinin %80'ine kadar elektrik modunda çalışabilmesinin yanı sıra, ilk kalkış hareketini de elektrik modunda gerçekleştirebilmektedir. Bu özellikler, Yeni Renault Duster'ın hem yakıt ekonomisi hem de çevre dostu performansıyla öne çıkmasını sağlar.

Yeni Renault Duster, 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4x4 güç aktarma sistemiyle de sunulmaktadır. Bu versiyon, 3 silindirli turbo benzinli motoruyla yaklaşık %10 yakıt tasarrufu sağlayarak daha ekonomik bir sürüş sunar. Ayrıca, ek tork için 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile desteklenmektedir. Bu versiyonun ortalama yakıt tüketimi 6 lt/100 km ve CO2 emisyonu ise 136 gr/km olarak belirlenmiştir. Bu özellikler, Yeni Renault Duster'ın çeşitli motor seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme kabiliyetini vurgular.

Renault Group Türkiye CEO'su Jan PTACEK, "Yeni Renault Duster'ın Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek olmasından gurur duyuyoruz. Yeni Renault Duster, Türkiye'de 4 yeni Renault modelini üretmemizi sağlayacak olan Uluslararası Oyun Planı 2027'nin ilk adımıdır. Yeni Renault Duster, markayı güçlendirmemize, SUV pazarındaki ayak izimizi genişletmemize ve elektrifikasyon stratejimizi uygulamamıza yardımcı olacak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa için değil, dünyanın geri kalanı için de bir ihracat merkezine dönüştüreceğiz. Oyak-Renault, yüksek düzeyde endüstriyel mükemmelliğe ve Avrupa'daki en iyi kalite seviyelerinden birine ulaşmıştır. Yeni Renault Duster lansmanı, Türkiye'deki endüstriyel varlığımızın gelişiminde yeni bir kilometre taşı olacak" diye konuştu.

Yeni Renault Duster, 4x4 özellikleriyle donatılmış olup farklı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahiptir: Auto, Eco, Off-Road, Çamur&Kum ve Kar. Gelişmiş 4x4 ekranı; pusula, altimetre, yanal ve dikey açılarının yanı sıra tork dağılımı da dahil olmak üzere sürücüye zorlu koşullarda gerekli tüm bilgileri sağlar. Ayrıca, multimedya ekranı 360° kameraya doğrudan erişim sağlarken, her viteste çalışan ve 30 km/s hıza kadar ayarlanabilen eğim iniş yardımcısını içerir. Bunun dışında, Yeni Renault Duster 4x4, gelişmiş dinamik performans için çok kollu bir arka süspansiyona sahiptir. Bu özellikler, aracın off-road yeteneklerini artırarak sürücüye daha güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunar.

Yeni Renault Duster, daha rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılmıştır. Ayrıca, güvenlik ön planda tutularak geliştirilmiştir. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far gibi özellikler günlük sürüşü destekleyen unsurlardan sadece birkaçıdır. Bunun yanı sıra, otomatik acil durum fren sistemi ve "e-call" Acil Durum Çağrı sistemi gibi özellikler, acil durumlarda sürücüye destek sağlar ve güvenliği artırır. Yeni Renault Duster, sürücü ve yolcuların konfor ve güvenliklerini sağlamak için geniş bir güvenlik ve sürüş destek sistemine sahiptir.