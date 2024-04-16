Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile çarptı daha sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.T.B. idaresindeki 58 HF 677 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 60 BA 135 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 58 HF 677 plakalı otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içeresinden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS