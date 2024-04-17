Isparta'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saray Yolu Caddesi'nde seyir eden Musa B. (38) idaresindeki 42 BK 464 plakalı Audi marka otomobil ile Çiçekli Çeşme Sokak'tan Saray Yolu Caddesi'ne kontrolsüz giriş yapan Miray S. (38) hakimiyetindeki 07 FSB 35 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Emine S. ve Ayhan G. (34) kafasını çarparak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan iki otomobil olay yerine çağırılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA