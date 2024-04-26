Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamil Y. (21) yönetimindeki 55 JN 437 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Kavşağı'nda Kani Emre K'nin (29) kullandığı 34 EJN 782 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Bu sırada motor bölümünden alev alan diğer otomobile ise yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.