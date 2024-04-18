Otomobilin apartman bahçesine düştüğü anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybedip apartmanın bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Caddesinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 54 AIT 676 plakalı otomobilin çarptığı 78 AZ 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine düştü. Ağaca çarparak devrilmekten kurtulan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpan otomobilin sürücüsünün panikle inip, telefonla kazayı bildirdiği ve çevredeki vatandaşların bahçeye düşen otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu yer alıyor.