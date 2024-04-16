Üye Girişi
Haberler

Büyükçekmece'de Otomobil Gölde Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki göle uçtu. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karaağaç köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Tığ (64) idaresindeki 34 BYV 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükçekmece Gölü'ne uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD, Silivri Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Tığ, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tığ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler, gölde ve araçta başka birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla arama çalışması gerçekleştirdi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta çalışma yaparken kaza sebebiyle trafik, tek şerit halinde polis ekipleri kontrolünde devam etti. Aracın çekici yardımı ile kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Borussia Dortmund Atletico Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan Dortmund A.Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? NO Pelicans LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans LA Lakers maçı Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tertil nedir? Kuran'da Tertil ne demektir? Tertil kelimesinin tanımı ve anlamı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16-17 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 16-17 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Beypazarı Maden Suyu yasaklandı mı? Maden suyu sağlığa zararlı mı? Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kabine toplantısında alınan kararlar! 16 Nisan Kabine Toplantısı sonucu nedir, hangi karar alındı? Kabine Toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne oldu, devam ediyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title